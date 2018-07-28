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Sinoplular doyasıya eğlendi

10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Sinoplular Derneği, programa katılan vatandaşlara güzel bir gece yaşattı.

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Yöresel yemekleriyle ve folklor gösterileriyle Darıca Belediyesi 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Sinoplular Derneği, vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı. Protokol üyeleri ve dernek yöneticilerin şehrin önemli lezzetlerinden olan keşkek yemeğini hep birlikte hazırlarken, protokol üyelerine ve dernek başkanlarına da Sinop yemeklerinden ikram edildi. Sinop yöresel halk oyunları ve yöresel sanatçılarla doyasıya eğlenen Sinoplular Gecesi’ne binlerce vatandaş katılırken,  Sinoplular gecesinin açılış konuşmasını yapan Darıca Sinoplular Dernek Başkanı Turgut Öztürk, gecelerine katılan herkese teşekkür etti.

SİNOP’U TANITMAK

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Dernek Başkanı Öztürk, “Darıca Sahilinde bu güzel atmosferde düzenlediğimiz Sinoplular gecesine hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel etkinlikte memleketimiz Sinop’u en iyi şekilde tanıtma adına dernek yönetimi olarak elimizden gelen gayreti gösterdik. Gecemizin hazırlanmasında emeği geçen bütün dernek yöneticilerine ve bu güzel organizasyonda bütün dernekleri bir araya getiren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a teşekkür ediyor, herkese iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

KARADENİZİN GÜZEL ŞEHRİ

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Sinoplular dernek gecesinde konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, konuşmasında Sinop ilinin güzelliklerini anlatırken, düzenledikleri etkinlikte her akşam farklı bir yörenin güzelliklerini öğrendiklerini ifade etti. Başkan Karabacak,  “Bu güzel akşamda Karadeniz’in güzel şehri Sinoplu hemşerilerimizle bir arada olmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Şerit gibi uzanan kumsallarıyla, zengin bitki örtüsüyle, üstat Necip Fazıl Kısakürek’i ağırlayan ve tarihe tanıklık eden Sinop Cezaevi’yle, şehri kuşatan Sinop Kalesi’yle, Hamsinos Koyunun eşsiz güzelliğiyle, Erfelek Tatlıca Şelaleleriyle, arkeoloji müzesiyle, liman iskelesiyle, Şahin Tepesi, Alaaddin Camisi’yle, keşkek, balığı, mısırı ve kestanesiyle, Sırık Kebabı’yla, insanlığa huzur dağıtan oksijen cenneti olan güzel şehir Sinop’un güzel insanları hepiniz gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Gecemiz hayırlı olsun.” diyerek konuşmasını tamamladı.

SİNOP FOLKLOR EKİBİ

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Protokol konuşmalarının ardından gecede sahne alan Sinop Yöresi Folklor Ekibi’nin gösterileri izleyicilerin büyük beğenisini kazanırken, havai fişek gösterisiyle devam eden programda Darıca Sahilini dolduran binlerce vatandaş, Murat Akya, Ozan Öztürk ve Ramazan Çelik’in konserleriyle eğlendiler.

Bugün 12:50 TSİ - Gündem

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