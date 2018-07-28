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Modern hayvan pazarına övgü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden İzmit Belediyesi tarafından Solaklar Yolu üzerinde yaptırılan modern hayvan pazarına övgü var.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Muhammet Fevzi Karabıyık, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç’u ziyaret ederek, modern hayvan pazarının şehre sağladığı yarar için teşekkür etti. Karabıyık, eskiden Kurban Bayramı öncesi mahalle aralarında kurbanlık satış yerleri yüzünden özellikle karasineklerin olumsuzluklarıyla karşılaştıklarını anlattı.

KARASİNEK SORUNU

Karabayık, “Kurban döneminde en büyük sorunlardan biri de karasineklerle mücadeledir. Karasineğin vatandaşlarımıza zarar vermemesi, rahatsızlık oluşturmaması için Büyükşehir Belediyesi olarak İzmit Belediyesi ile koordineli olarak yoğun bir çalışma içinde olurduk. Özellikle birkaç yıldan beri karasinekler eskisi kadar şehrimizi olumsuz yönde etkilemiyor. Bunun en büyük sebebi mahalle aralarında kurbanlık satışı yapılmaması, satışların son derece modern, hijyen bir ortamda yapılıyor olmasıdır” dedi.

EN AZ ŞİKAYET

“İzmit Belediyesi’nin şehrimize kazandırdığı modern bir kurban pazarına sahip olmanın rahatlığını görüyoruz” diyen Karabıyık, “En az şikayet alınan dönemi yaşıyoruz. Gübrelerin, hayvanların kontrolü ve bunun kente vereceği zararının en aza indirmenin yollarından birinin modern hayvan pazarı olduğunu geçen sene İzmit’te gördük” diyerek belediyeyi övdü. edi. Karabıyık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak ilaçlama hizmetlerimize devam ettiklerini sözlerine ekledi.

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