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Karamürsel’de 63 yaşındaki kadın intihar etti

Karamürsel’de, 63 yaşındaki Gülseren Küçük, kendini eşarp ile evinin balkon kapısına asarak intihar etti.

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Olay, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 2162. Sokak’ta meydana geldi. Gülseren Küçük, evinin balkon kapısına bağladığı eşarp ile kendini astı. Eşini asılı halde bulan Cemalettin Küçük, 112 Acil Servis’i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Küçük’ün öldüğünü belirledi. Küçük’ün cenazesi Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülseren Küçük’ün depresan hastası olduğu psikiyatri tedavisi gördüğü, daha öncede intihara teşebbüs ettiği belirtildi. Gülseren Küçük evli iki çocuk annesiydi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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