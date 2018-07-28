Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:04 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 13:07 TSİ )

Eşin rızası olmadan borç için ev satmaya Yargıtay engeli

Girdiği ekonomik dar boğazdan çıkmak için oturduğu evi borcuna karşılık devreden vatandaşa Yargıtay 'dur' dedi. Yüksek mahkeme, eşin rızası olmadan aile konutunun devredilemeyeceğine hükmetti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda borcunu ödeyemeyen bir vatandaş, ailesiyle ikamet ettiği apartman dairesini alacaklısının üzerine devretti. Devre rıza göstermediğini belirten borçlunun karısı ise İstanbul 12. Aile Mahkemesi'nde tapu iptali davası açtı. Mahkemede ifade veren davacı kadın, taşınmazın aile konutu olduğunu ileri sürerek, taşınmazın davalı adına olan tapu kaydının iptali ile tapu kaydına aile konutu şerhi konulmasını talep etti. Mahkemede savunma yapan davalı alacaklı ise, dava konusu taşınmazın tapu kaydında aile konutu olduğuna dair bir şerhin bulunmadığını ve iyi niyetli olduğunu belirterek, davanın reddini talep etti. Mahkeme davayı reddetti. Davacı kadın kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

SÖZLÜ OLARAK DA İZİN VERİLEBİLİR

Emsal bir karara imza atan daire, eşin rızası olmadan aile konutunun satılamayacağına hükmetti. Kararda, "Türk Medeni Kanunu'nun 194. maddesi yetkili eşin izni için bir geçerlilik şekli öngörmemiştir. Bu sebeple söz konusu izin bir şekle tabi olmadan, sözlü olarak dahi verilebilir. Ancak maddenin ifadesinden de anlaşılacağı üzere, iznin 'açık' olması gerekir. Somut olayda taşınmaz aile konutu olup, davalı eş dava konusu aile konutunu davalıya devretmiş .Bu işlem sırasında davalı eş tarafından davacı eşin açık rızası alınmamıştır.

MAHKEME HÜKMÜ BOZDU

Açıklanan kurallar çerçevesinde eşin 'Açık rızası' alınmadan yapılan işlemin Hukuk Genel Kurulu'nca da açıkça ifade edildiği üzere 'Geçerli olduğunu' kabul etmek imkansızdır. Eş söyleyişle eşin açık rızası alınmadan yapılan işlemin geçersiz olduğunu kabul etmek zorunludur. Hal böyle olunca, mahkemece Hukuk Genel Kurulunca benimsenen yukarıda açıklanan yasal düzenleme ve ilkelere uygun değerlendirme yapılarak davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde ret hükmü kurulması usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme hükmünün oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir" denildi.

Bugün 13:04 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bira almaya gitmedi diye sırtından bıçaklandı! mask
Bira almaya gitmedi diye sırtından bıçaklandı!
Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu, kalp krizi geçirdi mask
Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu, kalp krizi geçirdi
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı mask
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Trafikte silahlar konuştu: 1 yaralı! mask
Trafikte silahlar konuştu: 1 yaralı!
Gece karanlığında denize atladı! mask
Gece karanlığında denize atladı!
Kazada yaşamını yitiren kişi son yolculuğuna uğurlandı mask
Kazada yaşamını yitiren kişi son yolculuğuna uğurlandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Gebze'de o firma iflas etti! mask
Gebze'de o firma iflas etti!
Gökçe’den HSK atamalarına tepki! mask
Gökçe’den HSK atamalarına tepki!
İzmit'i sel bastı! mask
İzmit'i sel bastı!
Mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı mask
Mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı
Kocaeli'nin yarım asırlık şirketi iflas etti! mask
Kocaeli'nin yarım asırlık şirketi iflas etti!
Kazada yaşamını yitiren kişi son yolculuğuna uğurlandı mask
Kazada yaşamını yitiren kişi son yolculuğuna uğurlandı

GALERİ

Esnaf selden derin yara aldı mask
Esnaf selden derin yara aldı
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL