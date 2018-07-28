Kocaelispor’un antrenmanı yarıda kaldı!

Önceki sabah bir spor salonunda ağırlık ve kondisyon çalışan Yeşil Siyahlılar akşamüzeri Vinsan’a indi. Tam kadro yapılan başında hava kapalı ve ılık, yağmur ise yoktu. Isınma koşusu, ısınma hareketleri, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından iki ayrı grup yarım sahada top kapma mücadelesine girişti. Bu esnada hava daha da karardı ve her yeri fırtına bulutları kapladı.

FIRTINA VE DOLU

Antrenmanda bastıran yağmur şiddetini artırdı.Teknik Direktör Galip Gündoğdu yine de antrenmanı sürdürdü ve sahanın 4’te 3’ünün kullanıldığı çift kale maça geçildi. Ancak rüzgar yerini fırtınaya, yağmur da yerini doluya bırakınca Galip Gündoğdu işaretini verdi ve yardımcı teknik adam Nuri Kanburoğlu’nun düdüğü ile yaklaşık 50 dakika süren antrenman sona erdi. Teknik ekip ve futbolcular doludan nasibini fazla almamak için kendilerini güçlükle soyunma odasına attı.