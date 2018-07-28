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Dün 18:00 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:29 TSİ )

Asıl fırtınayı Galip Gündoğdu kopardı: Anam avradım olsun kafanızı koparırım!

Kocaelispor’un önceki akşamki antrenmanı gergin geçti. Fırtınalı havada yarında kalan antrenmanda asıl fırtınası Teknik Direktör Galip Gündoğdu kopardı.

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Antrenman ortalarında yarı sahada maç yapan Yeşil Siyahlılarda iki önemli futbolcu Burak Süleyman ve Mesut Özdemir tartıştı. Uzayan tartışmanın boyutu büyüdü, sesler yükseldi ve ikili bir birinin üzerine yürüdü.

ANTRENMANI DURDURDU

Takım arkadaşları ise Burak ve Mesut’u sakinleştirmeye çalıştı.Antrenman başındaki pas çalışmasında futbolculara bağıran Gündoğdu’nun siniri tam olarak geçmemişken bir de karşısına bu tartışma çıktı ve Gündoğdu antrenmanını durdurarak takımı topladı. Son derece sinirli olduğu görülen deneyimli teknik adam kimsenin gözünün yaşına bakmayacağını söyledi.

ÇEKSİN GİTSİN!

Son derece gergin olduğu görülen Galip Gündoğdu takıma “Bir daha böyle bir şey yaşanırsa, transfer açılsın ya da açılmasın, kim olursa olsun, anam avradım olsun kafasını koparırım! Geçen sezon herkes travmadan geçti. Bazı şeyleri görmezden geldim. Ama bu sezon bu anlayışı benden beklemeyin. Küçük bir şey için bir birinizin kalbini kırmayın. Kıracak olan olursa da çeksin gitsin!” dedi. Bu konuşmanın ardından çalışma 10 dakika devam etti. Çıkan fırtına nedeni ile de yarıda kaldı.

Dün 18:00 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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