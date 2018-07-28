Abileri ile geldiler

Kocaelispor akademi takımımın yetenekli futbolcuları önceki akşam Vinsan’da antrenman yaptı. Fırtınalı hava onları da zor durumda bıraktı. Eş zamanlı olarak A takım antrenmanı da sona erdi. Alt yapıdaki futbolcular Kocaelispor A takım otobüsü ile İzmit’e kadar geldi. Bazı A takım futbolcularının Alt yapıdaki futbolcular için kendi yerini verdiği görüldü. Bu futbolculardan birisi de Onur Kandöken’di. Kulüp Masörü Ali Arslan da otobüsün koltukları ıslanmasın diye atakta İzmit merkeze geldi.