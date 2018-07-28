Kocaelispor akademi takımımın yetenekli futbolcuları önceki akşam Vinsan’da antrenman yaptı. Fırtınalı hava onları da zor durumda bıraktı. Eş zamanlı olarak A takım antrenmanı da sona erdi. Alt yapıdaki futbolcular Kocaelispor A takım otobüsü ile İzmit’e kadar geldi. Bazı A takım futbolcularının Alt yapıdaki futbolcular için kendi yerini verdiği görüldü. Bu futbolculardan birisi de Onur Kandöken’di. Kulüp Masörü Ali Arslan da otobüsün koltukları ıslanmasın diye atakta İzmit merkeze geldi.
Bugün 13:19 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:21 TSİ )
Abileri ile geldiler
Kocaelispor akademi takımımın yetenekli futbolcuları önceki akşam Vinsan’da antrenman yaptı.
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Bugün 13:19 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz