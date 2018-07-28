İlimizin genç ve başarılı stoperi Üsame Ergül, Süper Amatör Lig takımlarından Kartepe Belediyespor’a transfer oldu. 1999 doğumlu yıldız stoper geçen sezon İlimtepe Futbol Kulübü ile hem A takım hem de U-19’da forma giydi ve yaklaşık 50 maça çıktı. Üsame kendi yaş grubunun kentteki en iyi stoperleri arasında gösteriliyor.
Bugün 13:20 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:21 TSİ )
Üsame’yi Kartepe kaptı
İlimizin genç ve başarılı stoperi Üsame Ergül, Süper Amatör Lig takımlarından Kartepe Belediyespor’a transfer oldu.
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Bugün 13:20 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz