Üsame’yi Kartepe kaptı

İlimizin genç ve başarılı stoperi Üsame Ergül, Süper Amatör Lig takımlarından Kartepe Belediyespor’a transfer oldu. 1999 doğumlu yıldız stoper geçen sezon İlimtepe Futbol Kulübü ile hem A takım hem de U-19’da forma giydi ve yaklaşık 50 maça çıktı. Üsame kendi yaş grubunun kentteki en iyi stoperleri arasında gösteriliyor.