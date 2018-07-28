Gölcükspor’a 2 gün izin

3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Gölcükspor ilk etap çalışmalarını bu sabah yapacağı antrenman ile tamamlayacak ve takıma iki gün izin verilecek. Kırmızı Siyahlılar Çarşamba sabahı Kavaklı Spor Tesisleri’nde bir araya gelecek ve kahvaltı sonrasında 17 günlük uzun ve yorucu kampını yapmak üzere Afyon’a gidecek.

KADRODA 24 FUTBOLCU OLACAK

Oruçoğlu Termal Otel’de kampını yapacak olan Gölcükspor ilk hazırlık maçını 2 Ağustos Perşembe günü kentlisi Körfez Spor Kulübü ile yapacak. Teknik sorumlu Kayhan Çubuklu’nun kampa 24 futbolcuyu götüreceği öğrenildi. Kampta en az 4 hazırlık maçı yapacak olan Gölcükspor 2 ya da 3 transfere daha imza atacak.