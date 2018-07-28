Gölcükspor’a 2 gün izin

3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Gölcükspor ilk etap çalışmalarını bu sabah yapacağı antrenman ile tamamlayacak ve takıma iki gün izin verilecek. Kırmızı Siyahlılar Çarşamba sabahı Kavaklı Spor Tesisleri’nde bir araya gelecek ve kahvaltı sonrasında 17 günlük uzun ve yorucu kampını yapmak üzere Afyon’a gidecek.
KADRODA 24 FUTBOLCU OLACAK
Oruçoğlu Termal Otel’de kampını yapacak olan Gölcükspor ilk hazırlık maçını 2 Ağustos Perşembe günü kentlisi Körfez Spor Kulübü ile yapacak. Teknik sorumlu Kayhan Çubuklu’nun kampa 24 futbolcuyu götüreceği öğrenildi. Kampta en az 4 hazırlık maçı yapacak olan Gölcükspor 2 ya da 3 transfere daha imza atacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz