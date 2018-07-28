Önceki gece resmi anlaşmanın sağlandığı Tevfik, Doğantepe’nin orta sahasına ve sol kanadına güç getirecek. Kyödspor patentli Tevfik, Kağıtspor’da dikkat çekti ve Gölcükspor’da profesyonel oldu. Sırası ile Turanspor, Küçükköy, Türk Telekom, Alanya, Sarıyer, Körfez Spor, Pendik, Sakarya, Etimesgut Belediye, Ankara Demir ve Derbent formalarını giydi.
Bugün 13:22 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:23 TSİ )
Doğantepe’den gece yarısı operasyonu!
Sezon öncesi kadro kurma çalışmalarına devam eden BAL takımlarından Doğantepespor kadrosuna Tevfik Işık’ı kattı.
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Bugün 13:22 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz