Doğantepe’den gece yarısı operasyonu!

Önceki gece resmi anlaşmanın sağlandığı Tevfik, Doğantepe’nin orta sahasına ve sol kanadına güç getirecek. Kyödspor patentli Tevfik, Kağıtspor’da dikkat çekti ve Gölcükspor’da profesyonel oldu. Sırası ile Turanspor, Küçükköy, Türk Telekom, Alanya, Sarıyer, Körfez Spor, Pendik, Sakarya, Etimesgut Belediye, Ankara Demir ve Derbent formalarını giydi.