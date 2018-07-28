Berat ve Kubilay, Kocaelispor’da

Yeşil Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada “Kocaelispor’umuzun geleceğini oluşturan altyapımıza, sezon boyu takip ettiğimiz oyuncuları, seve seve kendi elleriyle teslim ederek iyi bir Kocaelisporlu olduklarını tüm şehrimize gösteren, şehrimizin güzide kulübü Kocaeli Harbişspor Kulüp Başkanı Sayın Selami Bulut’a, yönetim kurulu üyelerine ve bugüne kadar sporcuların yetişmelerinde emeği olan antrenör ile ailelerine teşekkürü bir borç biliriz” denildi.