Yeşil Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada “Kocaelispor’umuzun geleceğini oluşturan altyapımıza, sezon boyu takip ettiğimiz oyuncuları, seve seve kendi elleriyle teslim ederek iyi bir Kocaelisporlu olduklarını tüm şehrimize gösteren, şehrimizin güzide kulübü Kocaeli Harbişspor Kulüp Başkanı Sayın Selami Bulut’a, yönetim kurulu üyelerine ve bugüne kadar sporcuların yetişmelerinde emeği olan antrenör ile ailelerine teşekkürü bir borç biliriz” denildi.
Bugün 18:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:24 TSİ )
Berat ve Kubilay, Kocaelispor’da
Harbişspor’un 2003 doğumlu iki yeteneği Berat Kartal ve Kubilay Şan Kocaelispor’a kazandırıldı.
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Bugün 18:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz