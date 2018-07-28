Bülent Cengizhan tekrardan atandı

Cengizhan, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’ın oluru ile İl Temsilciliğine tekrardan atandı. Buz sporlarına katkı sunmaya curling sporunun gelişmesi için elinden geleni yapacağını belirten Cengizhan “Kocaeli’de curling sporunu hep birlikte daha da canlandıracağız” diye konuştu.