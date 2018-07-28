Cengizhan, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’ın oluru ile İl Temsilciliğine tekrardan atandı. Buz sporlarına katkı sunmaya curling sporunun gelişmesi için elinden geleni yapacağını belirten Cengizhan “Kocaeli’de curling sporunu hep birlikte daha da canlandıracağız” diye konuştu.
Bugün 18:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:25 TSİ )
Bülent Cengizhan tekrardan atandı
Kocaeli Curling İl Temsilciliği görevini başarı ile yürüten Bülent Cengizhan’ın resmi atama yazısı geldi.
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Bugün 18:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz