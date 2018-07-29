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Bugün 05:00 TSİ- Spor ( G : Dün 13:26 TSİ )

Bugün Acısu’dayız

15 takımın mücadele ettiği Kartepe Kupası’nda bugün iki maç var.

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15 takımın mücadele ettiği Kartepe Kupası’nda bugün iki maç var. İkinci gündeB Grubu’ndaAcısu ile Avluburun 18.30’da, Eşme ile Nusretiye ise 20.30’da karşıya gelecek.

Bugün 05:00 TSİ - Spor

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