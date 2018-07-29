15 takımın mücadele ettiği Kartepe Kupası’nda bugün iki maç var. İkinci gündeB Grubu’ndaAcısu ile Avluburun 18.30’da, Eşme ile Nusretiye ise 20.30’da karşıya gelecek.
Bugün 05:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 13:26 TSİ )
Bugün Acısu’dayız
15 takımın mücadele ettiği Kartepe Kupası’nda bugün iki maç var.
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Bugün 05:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz