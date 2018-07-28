İzmit'in birçok mahallesinde artan sinek popülasyonu belediyeye yapılan şikayet sayısını da arttırdı. Sıcak yaz günlerinde sayıları hızla artan sinekler vatandaşları illallah ettirdi. Bu anlamda belediyeyi harekete geçirecek açıklamayı İzmit'in tanınan simalarından, Biz "İzmitiz" Grubu Kurucusu Hüseyin Erol yaptı. Grup üzerinden paylaştığı yazısında "Kent yaşayanlarımızdan ve grup üyelerimizde gelen yoğun şikayetler üzerine tüm mahallerimizde acil ve düzenli bir şekilde sinek ilaçlaması yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu sıcak yaz günlerinde bizleri balkona bile çıkamayacak hale getiren ve nedenlerinin çeşitli olduğu düşündüğümüz sinek popülasyonundaki artış, artık dayanılamaz bir boyut almıştır. İzmit Belediyesi yetkililerini, bu sinir ve moral bozucu sorunun çözümü için göreve davet ediyoruz. Kamu sağlığı ve yararı adına, lütfen gereğini yerine getirin. Bekliyoruz ve takipçisi olacağız" ifadelerini kullanan Erol, bedeliye ekiplerinden gereğinin yapılmasını istedi.
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Sinekler illallah ettirdi!
İzmit'in birçok mahallesinde artan sinek popülasyonu belediyeye yapılan şikayet sayısını da arttırdı. Sıcak yaz günlerinde sayıları hızla artan sinekler vatandaşları illallah ettirdi. Bu anlamda belediyeyi harekete geçirecek açıklamayı İzmit'in tanınan simalarından, Biz "İzmitiz" Grubu Kurucusu Hüseyin Erol yaptı.
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Yorumlar
(1 )
Feridun Tiner - Eskiden belediyelerin seyyar ilaclama yapan sirtinda ilac deposu ile dolasan birimleri vardi simdi ise bunlarin yerini mobil araclar gezerek yaapiyor ama fayda saglamiyor eski sistem daha olumlu bence saygilarimla
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