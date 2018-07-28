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Eğitime bir destek de Çolakoğlu’ndan

Eğitime Yüzde yüz Destek Kampanyası çerçevesinde Çolakoğlu Şirketler Grubu, Gebze Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin onarım ve tadilatını üstlendi. İmza töreni, Vali Hüseyin Aksoy’un katılımıyla taraflar arasında gerçekleştirildi.

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Çolakoğlu Şirketler Grubu tarafından yapılacak olan Gebze İlçesindeki Çolakoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin onarım ve tadilat protokol imza töreni, Vali Hüseyin Aksoy’un katılımlarıyla önceki günlerde gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen İmza törenine;  Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve Çolakoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Aşkın katıldı. 

“GAYRETLE DEVAM EDECEĞİZ”

Eğitime verilen katkıları takdirle karşıladığını belirten Vali Hüseyin Aksoy, “Çolakoğlu  Mesleki Teknik Anadolu Lisemizin onarım ve tadilatını yapmak üzere Çolakoğlu Şirketler Grubuyla yeni bir protokol imzaladık. Eğitime katkı veren Çolakoğlu’na ve diğer hayırseverlerimize tekrar teşekkür ediyoruz. Eğitimde fiziki ortamlarımızın daha iyi bir noktaya taşınması adına yenileme çalışmaları Kocaeli’nde hızla devam ediyor. Bu noktada eğitimin daha üst noktalara taşınması adına çalışmalarımız büyük bir gayretle devam etmektedir” dedi.

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