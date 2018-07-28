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KOTO’nun okulu endüstri 4.0’a hazırlanıyor

Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ‘Endüstri 4.0 Sürecine Yönelik Nitelikli İşgücü Yetiştirmede Model Oluyoruz’ isimli projesi, MARKA tarafından mali destek programına alındı.

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Kocaeli Ticaret Odası(KOTO)’nın nitelikli ara eleman yetiştirmek üzere mesleki eğitime kazandırdığı Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, rol model uygulamalarının yanı sıra ileri teknolojiyi takip eden adımlarıyla da adından söz ettiriyor. KOTO’nun okul adına Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na (MARKA) yaptığı ‘Endüstri 4.0 Sürecine Yönelik Nitelikli İşgücü Yetiştirmede Model Oluyoruz’ isimli projesi olumlu sonuçlandı. Projenin mali destek programa alınması konusunu Bolu’da yapılan toplantıda ele alan MARKA yönetim kurulu, KOTO’yu tebrik ederek projeyi onayladı.

“TÜRKİYE’DE İLK VE TEK”

Ülkemiz mesleki eğitim sisteminde bir ilk olan projeyle ilgili bilgi veren KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Proje kapsamında, Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne endüstri 4.0’ın gerekliliği ve teknolojik dönüşümüne uygun olarak atölye kurulacak. Türkiye’de ilk olarak KOTO’nun okulunda gerçekleşecek bu proje ile yüksek teknolojili endüstriyel otomasyon sistemlerindeki makinelerin bakımına yönelik nitelikli işgücü yetiştirilecek. Projede hedef gruplar kapsamında 650 öğrenci doğrudan eğitim alacak. MARKA’ya, ilimiz iş dünyasının geleceğine vermiş oldukları büyük destek dolayısıyla teşekkür ediyoruz” dedi.

Bugün 14:02 TSİ - Eğitim

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