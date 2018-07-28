Şekerbank’tan ‘Bedelli’ Kredisi

Banka, 15 bin TL’ye kadar, 48 aya varan vade seçenekleri ile yararlanılacak Bedelli Askerlik Kredisi için avantajlı faiz oranları sunarken kredi tahsis ücreti de almıyor. Banka, ‘Bedelli Askerlik Kredisi’ ile 15.000 TL’ye kadar olan finansman ihtiyaçlarını karşılarken, kredi kapsamında 48 aya varan vade imkanı sunuyor. Avantajlı faiz oranlarının sunulduğu kampanya kapsamında kredi tahsis ücreti de alınmıyor.