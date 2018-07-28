SEDAŞ, yeni yerine taşınıyor

Elektrik dağıtım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği merkez, 30 Temmuz’dan itibaren, Yeni Yalı Mahallesi Sakız Sokak No:14/B Körfez adresinde hizmet vermeye başlayacak

HANGİ HİZMETLER SAĞLANIYOR?

SEDAŞ Körfez Müşteri Hizmetleri Merkezi yeni adresinde, elektrik dağıtım faaliyetleri kapsamında şu talepleri karşılamaya devam edecek. Yeni abonelik (yeni yapılan binalarda yapılacak abonelik işlemleri), enerji müsaadesi, proje onayı, gerilim düşüklüğü, kaçak tutanağı ve kaçak takip cezalı ödeme işlemleri ve bunlara ait taksitlendirme, elektrik şebekesine ait talepler, aydınlatma ve direk talepleri, sayaç okuma, kesme - açma, sayaç arızası konularında abonelerden gelen başvuru, talep ve önerilere ait işlemler, Körfez Müşteri Hizmetleri Merkezi’nin yeni adresinde gerçekleştirilecek.