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Bugün 14:05 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:06 TSİ )

Kordsa, tekstil alanında global liderler arasında

Yenilikçi güçlendirme teknolojileri geliştiren Kordsa, patent araştırma veri tabanına göre 2018 itibariyle endüstriyel tekstil alanında patent sayısı ile dünya genelinde ilk 10 şirketin arasında yer alıyor.

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Ar-Ge ve inovasyonu yaptığı her işin merkezine koyan, lastik, inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojileri sektörlerinin öncü markası Kordsa, 2017 yılında imza attığı rekor patent başvurusunun ardından 2018 yılının ilk yarısında patent araştırma veri tabanında yayınlanan patent sayısı ile global liderler arasında yer aldı. 2017 yılında toplam patent portföyünü yaklaşık %60 oranında artıran Kordsa’nın, Temmuz 2018 itibariyle dünya genelinde 174 buluşu, 717 patent başvurusu ve 218 onaylanmış patenti bulunuyor.

KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR

Kurulduğu günden itibaren inovasyona önem veren ve 2012 yılı itibariyle fikri haklar stratejisini değiştiren Kordsa, buluş koruma yöntemi olarak patent başvurusu yapmaya başladı. Patent başvurularının sonuçlanıp yayınlanmasından sonra, endüstriyel tekstil alanında yapılan patent araştırması sonuçlarına dayalı istatistiklerde Kordsa’nın teknolojinin öncelikli oyuncuları arasında konumunu güçlendiriyor.

Bugün 14:05 TSİ - Ekonomi

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