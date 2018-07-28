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Bugün 14:05 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:07 TSİ )

Bridgestone’dan ‘ologic’ teknolojisi

Dünya’nın lider lastik ve kauçuk ürünleri şirketi Bridgestone, başarılı işbirliğini devam ettirerek, BMW’nin elektrikli otomobili i3s’in tek lastik tedarikçisi oldu. Bridgestone, “ologic teknolojisi” ile performans ve emniyeti bir arada sunuyor.

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Bridgestone tarafından i3s için geliştirilen yeni lastikler, bu modelde yapılan özgün değişikliklere göre tasarlandı. i3s, yeni görünümü ile birlikte genişletilmiş bir arka aks mesafesi ve daha büyük jant yuvaları sayesinde daha sportif bir görünüme sahip. Aracın yeni tasarımından ilham alan Bridgestone, i3 modelinde bulunan lastiklerden 20mm daha geniş tabanlı lastikler geliştirerek, i3s’in sportif görünümünü destekliyor. Bu lastikler, aynı zamanda aracın artırılmış gücüne ve tork kapasitesine yeterli çekiş gücünü güvenle sağlıyor.

Bugün 14:05 TSİ - Ekonomi

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