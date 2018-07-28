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Bugün 14:06 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:07 TSİ )

Brisa, Türk mühendisleriyle ödül kazandı

AR-GE ve mühendislik alanındaki çalışmalarıyla Türkiye lastik sektörünün lideri olan Brisa, kapasite artışıyla beraber oluşan karmaşayı çözmek amacıyla gerçekleştirdiği mühendislik çözümleriyle birincilik ödülü kazandı.

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Bridgestone ve Lassa markalarıyla Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, “YA/EM ve 4. Endüstri Devrimi” temasıyla toplanan 38. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (YA/EM) kapsamında düzenlenen ‘Yöneylem Araştırması Derneği Uygulama Ödülü Yarışması’nda birincilik ödülünü kazandı.

BİRİNCİLİK KAZANDI

Çağdaş otomasyon sistemi, veri alışverişi ve üretim teknolojilerini, nesnelerin interneti, akıllı fabrikalar, büyük veri analizi, internet hizmetleri, siber-fiziksel sistemleri içeren projelerin ödüllendirildiği yarışmada Brisa, “fabrikalar arası ürün atama probleminin iki aşamalı karma tam sayılı programlama modeli ile çözülmesi" projesi ile birinciliğe layık görüldü.

Bugün 14:06 TSİ - Ekonomi

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