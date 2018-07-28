Genç Kocaelililer Derneği eski başkanlarından ve Kocaelispor geçmiş dönem yöneticilerinden, Kocaeli Otomobil Sporları Derneği başkanı (KOSDER),Tetik Lastik firmasının sahibi, AKP İzmit İlçe Yöneticisi Ceyhun Yalçın'ın annesi İzmit eski esnaflarından merhum Terzi Refik Yalçın'ın eşi, Müzeyyen Yalçın (76) vefat etti. İki çocuk annesi Yalçın'ın cenazesi yarın (29 Temmuz Pazar 2018) öğle namazına müteakip Fevziye Camiinden kaldırılacak. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Bugün 14:08 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:52 TSİ )
Ceyhun Yalçın'ın acı günü!
Genç Kocaelililer Derneği eski başkanlarından ve Kocaelispor geçmiş dönem yöneticilerinden Ceyhun Yalçın, annesini kaybetti.
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Bugün 14:08 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz