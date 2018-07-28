Karamürsel’de yollar sular altında kaldı

Aşırı yağışın etkili olduğu bölgelerden biri de Karamürsel oldu. İlçede şehir merkezindeki cadde ve sokakların yanı sıra D-130 Karayolu sular altında kaldı. Diğer ilçelerde olduğu gibi özellikle şehrin alt kesimlerindeki ev ve iş yerlerini sular bastı. Vatandaşlar yağış süresince suları tahliye etmek için uzun uğraşlar verdi. Birçok otomobil sahibi aracını selden çıkarmak için suların çekilmesini bekledi.