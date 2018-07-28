Aşırı yağışın etkili olduğu bölgelerden biri de Karamürsel oldu. İlçede şehir merkezindeki cadde ve sokakların yanı sıra D-130 Karayolu sular altında kaldı. Diğer ilçelerde olduğu gibi özellikle şehrin alt kesimlerindeki ev ve iş yerlerini sular bastı. Vatandaşlar yağış süresince suları tahliye etmek için uzun uğraşlar verdi. Birçok otomobil sahibi aracını selden çıkarmak için suların çekilmesini bekledi.
Bugün 14:23 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:26 TSİ )
Karamürsel’de yollar sular altında kaldı
Aşırı yağışın etkili olduğu bölgelerden biri de Karamürsel oldu. İlçede şehir merkezindeki cadde ve sokakların yanı sıra D-130 Karayolu sular altında kaldı.
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Bugün 14:23 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz