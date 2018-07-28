Meteorolojiden gelen haberler doğrultusunda şiddetli yağış İzmit’i vurdu. Yoğun yağış ve altyapı yetersizliği sonucu Atatürk Bulvarı esnafı zor anlar yaşadı. Dükkanlarına su basan esnaf mallarını kurtarma derdine düştü. İtfaye’nin gelmesi ile dükkanlar ve apartmanların suları boşaltıldı. Zarara uğrayan esnaf halkı, sabah yağmur durunca dükkanlarını temizlemeye koyuldu. Çok sayıda ürünlerinin heba olduğunu söyleyen dükkan sahipleri alt yapı yeterizliğinden yakındı.
İTFAYE YOLLARI, ESNAF MALLARINI YIKADI
Şiddetli yağmur bir kez daha İzmit’in altyapı sorununu gözler önüne serdi. Her seferinde bu durumla karşı karşıya geldiklerini dile getiren esnaf halkı isyan etti. Dükkanına su basan lokanta sahibi Sadi Kayaöz; “İlk defa bu kadar büyük zarara uğradık. Ramazanda da böyle bir duruma düştük fakat bu kadar fazla değildi. Gerekli tüm mercilere başvurumuzu yaptık. Zararımızı karşılayıp karşılamayacaklarını bilmiyoruz” diyerek maduriyetini ifade etti. Sabah saatlerinde, İtfaye ve Belediye ekipleri yolları yıkarken dükkan sahipleri kurtarabildikleri malları ve iş yerlerininn zeminini yıkadı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz