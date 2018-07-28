Meteorolojiden gelen haberler doğrultusunda şiddetli yağış İzmit’i vurdu. Yoğun yağış ve altyapı yetersizliği sonucu Atatürk Bulvarı esnafı zor anlar yaşadı. Dükkanlarına su basan esnaf mallarını kurtarma derdine düştü. İtfaye’nin gelmesi ile dükkanlar ve apartmanların suları boşaltıldı. Zarara uğrayan esnaf halkı, sabah yağmur durunca dükkanlarını temizlemeye koyuldu. Çok sayıda ürünlerinin heba olduğunu söyleyen dükkan sahipleri alt yapı yeterizliğinden yakındı.

İTFAYE YOLLARI, ESNAF MALLARINI YIKADI

Şiddetli yağmur bir kez daha İzmit’in altyapı sorununu gözler önüne serdi. Her seferinde bu durumla karşı karşıya geldiklerini dile getiren esnaf halkı isyan etti. Dükkanına su basan lokanta sahibi Sadi Kayaöz; “İlk defa bu kadar büyük zarara uğradık. Ramazanda da böyle bir duruma düştük fakat bu kadar fazla değildi. Gerekli tüm mercilere başvurumuzu yaptık. Zararımızı karşılayıp karşılamayacaklarını bilmiyoruz” diyerek maduriyetini ifade etti. Sabah saatlerinde, İtfaye ve Belediye ekipleri yolları yıkarken dükkan sahipleri kurtarabildikleri malları ve iş yerlerininn zeminini yıkadı.