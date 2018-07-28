İzmit Yürüyüş Yolu Cumhuriyet Caddesi Cebesoy Sokak girişinde bulunan bir ağaç, yoğun yağmur nedeniyle bir iş yerinin önüne devrildi. Ağacın devrilmesi sonucu iş yerinde mahsur kalan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, bölgedeki yoğunluk nedeniyle gecikince vatandaşlar halatlar ve çekme aletleri ile kendi imkanlarıyla ağacı yoldan kaldırarak bölgenin temizliğini yaptı. Geçtiğimiz aylarda açılışı gerçekleştirilen Kent Meydanı da selden nasibini aldı. Olay yerine belediye ekipleri bölgede suları tahliye çalışmaları yaptı.
Bugün 14:36 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:37 TSİ )
Kent Meydanı da selden nasibini aldı
İzmit Yürüyüş Yolu Cumhuriyet Caddesi Cebesoy Sokak girişinde bulunan bir ağaç, yoğun yağmur nedeniyle bir iş yerinin önüne devrilirken geçtiğimiz aylarda açılışı gerçekleştirilen Kent Meydanı da selden nasibini aldı.
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Bugün 14:36 TSİ - Gündem
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz