İzmit Yürüyüş Yolu Cumhuriyet Caddesi Cebesoy Sokak girişinde bulunan bir ağaç, yoğun yağmur nedeniyle bir iş yerinin önüne devrildi. Ağacın devrilmesi sonucu iş yerinde mahsur kalan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, bölgedeki yoğunluk nedeniyle gecikince vatandaşlar halatlar ve çekme aletleri ile kendi imkanlarıyla ağacı yoldan kaldırarak bölgenin temizliğini yaptı. Geçtiğimiz aylarda açılışı gerçekleştirilen Kent Meydanı da selden nasibini aldı. Olay yerine belediye ekipleri bölgede suları tahliye çalışmaları yaptı.