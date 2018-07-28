Uygulamada ruhsatsız tabanca ile yakalandı

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timlerince ilçe genelinde yapılan rutin uygulama ve denetimlerde durumundan şüphelenilerek kontrol edilen hakkında 2 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu tespit edilen M.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Gece saatlerinde devam eden uygulamada ise durumundan şüphelenilerek kontrol edilen S.S. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait olduğu düşülen mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.