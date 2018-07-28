Savaş Demir: Nerede kalmıştık

Geride bıraktığımız sezon Uzunçiftlikspor ile tarihi bir başarıya imza atarak takıma şampiyonluk yaşatan teknik adam Savaş Demir, göreve devam etme kararı aldı. Demir açıklamasında “Nerede kalmıştık” dedi ve kadronun büyük ölçüde korunacağını ifade etti.