Geride bıraktığımız sezon Uzunçiftlikspor ile tarihi bir başarıya imza atarak takıma şampiyonluk yaşatan teknik adam Savaş Demir, göreve devam etme kararı aldı. Demir açıklamasında “Nerede kalmıştık” dedi ve kadronun büyük ölçüde korunacağını ifade etti.
Bugün 14:58 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:59 TSİ )
Savaş Demir: Nerede kalmıştık
Geride bıraktığımız sezon Uzunçiftlikspor ile tarihi bir başarıya imza atarak takıma şampiyonluk yaşatan teknik adam Savaş Demir, göreve devam etme kararı aldı.
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Bugün 14:58 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz