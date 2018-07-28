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Gökhan Türkmen konseri Kocaeli sahilleri doldurdu

Kandıra ilçesi Babalı sahilinde gerçekleştirilen 2018 Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası sonrası Aslı Demirer ile konser düzenleyen Gökhan Türkmen, sevilen şarkıları ile sahildekileri coşturdu.

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Türkiye’de resmi olarak ilk defa Kocaeli'de düzenlenen 2018 Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası nefesleri keserken, şampiyona sonrasında konser veren Gökhan Türkmen ve Aslı Demirer, Kandıra sahillerini hayranlarıyla doldurdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Dalga Sörfü Federasyonu, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu işbirliği ile düzenlenen şampiyona sonrasında dereceye girenler ve şampiyonayı takip eden vatandaşlar, konser coşkusu yaşadı. Kandıra’nın Babalı Sörf Köyünde gerçekleşen şampiyona ardından sahneye çıkan Aslı Demirer ve Gökhan Türkmen, sevilen şarkılarını seslendirdiler. Konser alanını dolduran binlerce vatandaş, Dermirer ve Türkmen'in seslendirdiği şarkılar ile doyasıya eğlendi. Şampiyonanın son gününde ise Kocaeli Kent Orkestrası sahne alarak konser verdi.

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