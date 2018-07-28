Hayrettin Şöhretli’nin torunu, Ülfet ve Murat Tan’ın 28 yaşındaki kızları Yeliz, Leyla İbrahim Dayanıklı çitinin oğulları Serkan ile nişanladı. Genç çifti bu mutlu günlerinde sevenleri yalnız bırakmadı. Genç çiftin ilk danslarının ardından nişan yüzüklerini Yeliz Tan’ın amcası Günay Tan taktı. Günay Tan çiftin yüzüklerini takarken duygusal anlar yaşadı. Kısa bir konuşma yapan Günay Tan, “ yeliz bizim en kıymetlimizdir. Bu yaşına kadar kimseye bir saygısızlığı görülmemiş bizi hiç üzmemiştir. Bundan sonra aynı saygıyı Serkan’ın ailesine göstereceğinden eminim. Serkan ve ailesinden isteğimiz onlarda bizim kızımıza kendi kızları bilsinler ve onu hiç üzmesinler” dedi. Nişan yüzüklerinin takılmasının ardından nişan törenine katılanlar doyasıya eğlendi.
Bugün 15:47 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 15:48 TSİ )
Yeliz ve Serkan mutluluğa ilk adımı attı
Fedaral Moğul Fabrikası çalışanların Yeliz Tan ve Serkan Dayanıklı birlikte sürdürecekleri yaşamın ilk adımı olan nişan yüzüklerini taktı.
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Bugün 15:47 TSİ - Yaşam
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz