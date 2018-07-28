Yeliz ve Serkan mutluluğa ilk adımı attı

Hayrettin Şöhretli’nin torunu, Ülfet ve Murat Tan’ın 28 yaşındaki kızları Yeliz, Leyla İbrahim Dayanıklı çitinin oğulları Serkan ile nişanladı. Genç çifti bu mutlu günlerinde sevenleri yalnız bırakmadı. Genç çiftin ilk danslarının ardından nişan yüzüklerini Yeliz Tan’ın amcası Günay Tan taktı. Günay Tan çiftin yüzüklerini takarken duygusal anlar yaşadı. Kısa bir konuşma yapan Günay Tan, “ yeliz bizim en kıymetlimizdir. Bu yaşına kadar kimseye bir saygısızlığı görülmemiş bizi hiç üzmemiştir. Bundan sonra aynı saygıyı Serkan’ın ailesine göstereceğinden eminim. Serkan ve ailesinden isteğimiz onlarda bizim kızımıza kendi kızları bilsinler ve onu hiç üzmesinler” dedi. Nişan yüzüklerinin takılmasının ardından nişan törenine katılanlar doyasıya eğlendi.