Fren yerine gaza basınca istinat duvarının üzerine çıktı

Kaza bugün öğle saatlerine İzmit Gündoğdu Mahallesi üzerinde bulunan Kuvay-ı Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. Murat Kılıç, yol üzerinde otomobiliyle geri dönüş yapmak isterken yanlışlıkla fren yerine gaz pedalına bastı. Yoldan çıkan otomobil yaklaşık 30 metre aşağıda bulunan istinat duvarının üzerine çıktı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Murat Kılıç yara almazken çevrede kimsenin olmaması olası bir can kaybını engelledi. Yaklaşık 2 saat istinat duvarı üzerine kalan otomobil olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.