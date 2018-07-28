Kaza bugün öğle saatlerine İzmit Gündoğdu Mahallesi üzerinde bulunan Kuvay-ı Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. Murat Kılıç, yol üzerinde otomobiliyle geri dönüş yapmak isterken yanlışlıkla fren yerine gaz pedalına bastı. Yoldan çıkan otomobil yaklaşık 30 metre aşağıda bulunan istinat duvarının üzerine çıktı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Murat Kılıç yara almazken çevrede kimsenin olmaması olası bir can kaybını engelledi. Yaklaşık 2 saat istinat duvarı üzerine kalan otomobil olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bugün 16:47 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:48 TSİ )
Fren yerine gaza basınca istinat duvarının üzerine çıktı
İzmit'te fren yerine gaza basan Murat Kılıç'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak istinat duvarının üzerine çıktı.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz