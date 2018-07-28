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Durmuş’tan yerel yönetimlere çağrı!

Yaşanan sel olayının ardından İzmit’teki esnafı ziyaret eden ve oluşan zarar konusunda bilgiler alan Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, “Belediyelerimiz zarar gören esnafımıza destek vermeli” dedi.

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Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, önceki gün meydana gelen ve kent genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında oluşan selden zarar gören esnafı ziyaret etti. Şehir merkezindeki esnafı gezisi sırasında oluşan zarar konusunda da iş yeri sahiplerinden bilgiler alan Başkan Durmuş’a yönetiminde yer alan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı da eşlik etti. 

“DESTEK OLMAK ŞART”

Esnafa yaptığı ziyaret sırasında önemli açıklamalar yapan ve sel sonrasında yaşanan mağduriyet nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten birlik başkanı Kadir Durmuş, “İzmit merkezindeki esnafımız büyük zarar gördü. Özellikle Anıtpark bölgesinde bulunan ve sel sularının basmadığı esnaf yok gibi. Esnafımıza mutlaka destek sağlanmalı” dedi.

“ZARAR ÇOK BÜYÜK”

Anıtpark bölgesindeki esnafın zararının 40 bin ile 200 bin lira arasında değiştiğini dile getiren Durmuş, şöyle devam etti: “Sadece şehir merkezindeki esnafın toplam zararının 1 milyon lirayı geçmesini tahmin ediyorum. Kaymakamlık ve valilikten de komisyonlar hasar tespiti için çalışma yapacaklardır. Ancak ortaya çıkan zararın boyutunu belirlemek için bizim de görüşümüzü almalılar. Sonuçta onlar bürokrat, biz ise esnaf gözü ile bu konulara bakarız.”

BELEDİYELERE ÇAĞRI

Bu konuda en büyük görevin yerel yönetimlere düştüğünü de sözlerine ekleyen Durmuş, “Bizler birlik olarak her zaman esnafımızın yanında olacağız. Fakat bunun dışında kentimizdeki belediyeler, İzmit başta olmak üzere kent genelinde selden zarar gören esnafımıza maddi ve manevi destek olmalılar. Anıtpark bölgesinde pompa bulunuyor, ancak yoğun yağışa çözüm olmamış. Bu yüzden yeni ilave pompalar yapmak gerekebilir. Bunun dışında maddi destek sağlanırsa seviniriz” diye konuştu.

“SİGORTANIZI YAPTIRIN”

Son olarak esnaf temsilcilerine bir de önemli çağrıda bulunan Durmuş, sözlerini şöyle tamamladı: “Son dönemde sel ve benzeri afetleri sık yaşamaya başladık. Böylesi durumlarda iş yeri afet sigortalarının ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Sigortası olan esnafımız çok rahat, ancak olmayanlar destek bekliyor. Tüm esnafımıza afet olaylarına karşı sigortalarını yaptırmaları çağrısını yapıyorum.

Bugün 17:14 TSİ - Gündem

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