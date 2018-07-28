Saldırıda kalbi sıkışınca hastanede anjio yapıldı

Önceki gün Derince Yenikent Mahallesi’nde saldırıya uğrayan ardından bıçaklanıp silahla vurulan Ü.S 4 kişinin saldırısına uğradığını söyledi. Saldırı sırasında kalbi sıkıştığını söyleyen Ü.S, "Aramızda tartışma olan bir gurup tarafından saldırı yapıldı ve 4 kişi üzerime gelerek önce bıçakla, daha sonra da silahla saldırdılar. Saldırı sebebi tamamen karşı tarafla aramızda olan anlaşmazlık konusunu içeriyor. Bu saldırı sonrasında da hastanede kalbim sıkıştı ve yoğun bakıma alındım. Anjiyo yapıldı ve hayati tehlikeyi atlattım. Halen hastanede tedavim devam ediyor, konu yargıya intikal etti. Daha önce suçlandığım sahte subaylık ve taciz suçlamalarından beraat ettim. Halen yalnızca hakaret davam var ve devam ediyor. Bu olayın da eski konularla bir bağlantısı yok. Ben bundan sonra hayatıma ticaretle uğraşıp devam ettirmek istiyorum ve eski suçlamalarla anılmak istemiyorum.