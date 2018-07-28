Önceki gün Derince Yenikent Mahallesi’nde saldırıya uğrayan ardından bıçaklanıp silahla vurulan Ü.S 4 kişinin saldırısına uğradığını söyledi. Saldırı sırasında kalbi sıkıştığını söyleyen Ü.S, "Aramızda tartışma olan bir gurup tarafından saldırı yapıldı ve 4 kişi üzerime gelerek önce bıçakla, daha sonra da silahla saldırdılar. Saldırı sebebi tamamen karşı tarafla aramızda olan anlaşmazlık konusunu içeriyor. Bu saldırı sonrasında da hastanede kalbim sıkıştı ve yoğun bakıma alındım. Anjiyo yapıldı ve hayati tehlikeyi atlattım. Halen hastanede tedavim devam ediyor, konu yargıya intikal etti. Daha önce suçlandığım sahte subaylık ve taciz suçlamalarından beraat ettim. Halen yalnızca hakaret davam var ve devam ediyor. Bu olayın da eski konularla bir bağlantısı yok. Ben bundan sonra hayatıma ticaretle uğraşıp devam ettirmek istiyorum ve eski suçlamalarla anılmak istemiyorum.
Bugün 17:25 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 17:26 TSİ )
Saldırıda kalbi sıkışınca hastanede anjio yapıldı
Derince'de kimliği tespit edilemeyen kişilerce dövülüp, bıçaklandıktan sonra tabancayla kalçasından vurulan Ü.S, saldırı sonrasında geçirdiği kalp krizi sonrasında anjio oldu.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz