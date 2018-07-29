Büşra ve Ozan dünya evine girdi

İzmit’in tanınan doktorlarından Ömer Tan ve CHP İl yönetiminde yıllarca görev alan Müzeyyen Tan’ın yakışıklı oğulları 26 yaşındaki Avukat Ozan Tan ile Ali Caba ve Ayşegül Caba’nın güzeller güzeli kızları 24 yaşındaki Büşra Caba, Yunus Emre Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen nikah töreniyle dünya evine girdi. Nikah törenine her iki ailenin de yakınları yoğun katılım sağladı.

CHP’Lİ VEKİLLER KATILDI

İzmit Yunus Emre Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen nikah törenine CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli eski milletvekili Hikmet Erenkaya, Avrupa Birliği eski bakanı Ali Haydar Konca, CHP İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Acurman, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe ve her iki ailenin yakınları katıldı.

DÜĞÜN BURSA’DA YAPILDI

26 Temmuz Perşembe günü Bursa Orhangazi’de gerçekleştirilen düğün merasiminin ardından genç çift İzmit Yunus Emre Nikah Salonu’nda nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Genç çift bundan sonraki yaşamlarına ise Kocaeli’de devam edecek.