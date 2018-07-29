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Bugün 10:07 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:48 TSİ )

Kemer sıkmaya belediyelerden başlandı

Tasarruf tedbirlerine belediyelerden başlandı. Belediyelere önümüzdeki ay aktarılacak kaynağın yüzde 30’unun kesileceği bilgisi verildi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'ın kamuda tasarruf tedbirlerini almaya başladıklarını açıklamasının ardından ilk işaret belediyelerden geldi. Belediyelere, önümüzdeki ay aktarılacak kaynağın yüzde 30 oranında azalacağı yazılı olarak bildirildi. Karayolları ve Devlet Su İşleri başta olmak üzere yatırımcı kurum ve kuruluşlara da ödeneklerde kısıntıya gidileceğinin sözlü olarak bildirildiği ifade edildi.

 Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, seçim öncesinde yapılan yüklü harcamalarla bazı kamu gelirlerinden vazgeçilmesi sonucu bütçede oluşan devasa açığın önümüzdeki dönemde kamu yatırımlarında ani frene, cari harcamaların da adeta bıçak gibi kesilmesine yol açabileceği belirtiliyor. bütçe açığı, özellikle seçim harcamalarının etkisiyle ilk 6 ayda 46.1 milyar lira, seçimlerin yapıldığı sadece haziran ayında da 25.6 milyar lirayla olağanüstü seviyeye çıkmıştı. Önümüzdeki ay emeklilere verilecek yaklaşık 12 milyar liralık bayram ikramiyesinin bütçede ödeneği olmadığı, bu nedenle o ödemenin de hem borçlanmada hem de bütçe açığında ilave artışa yol açacağı, bu harcama için de ilave tasarrufgerektiği bildirildi.

 NAKİT SIKINTISI VAR

 Edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı 'ndan belediyelere yapılan bildirimde, önümüzdeki ay aktarılacak ödeneklerin yüzde 30 civarında düşeceği bilgisi verildi. Ödeneklerin düşecek olmasının, nakit sıkıntısı yaşayan, vadesi gelen borçlarını ödemekte güçlük çeken bir çok belediyede şok etkisi yarattığı ifade edildi. Bazı belediye yöneticileri, ödeneklerin yüzde 30 düşecek olmasının Albayrak'ın açıkladığı tasarrufönlemlerinden kaynaklandığını belirtirlerken, bazı belediye yöneticileri ise ödenek düşüşünün bütçenin vergi gelirlerinde yaşanacak azalmadan kaynaklandığını ifade ettiler.

Bütün kurumlara sözlü talimat gitti

Belediyelerin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarına da ödenek kesintileriyle ilgili sözlü talimatlar gittiği belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı 'ndan kurumlara yapılan bilgilendirmede, tasarruf önlemlerine bütün kurumların harfiyen riayet etmesinin istendiği ifade edilirken, ödenek aktarımında yaşanacak yavaşlamaya bütün kurumların şimdiden hazırlıklı olması gerektiği bilgisinin iletildiği öğrenildi. Bilgi veren kaynaklar, kamu kurumlarının alacaklılarına Şeker Bayramı öncesinde bir miktar ödeme yapabildiğini, sadece Karayolları Genel Müdürlüğü'nün müteahhitlere 3 milyar liradan fazla günü geçmiş borcu olduğunu söylediler.

Bugün 10:07 TSİ - Ekonomi

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