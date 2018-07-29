Gebze Mustafa Çoban Cami’inde meydana geldiği iddia edilen olay kan dondurdu. İddialara göre; caminin avlusunda verilecek yemek için bölgeye belediye ekipleri çağrıldı. Ekipler kısa cami etrafından bulunan yaklaşık 50 kediyi uyuşturucu iğne kullanarak etkisiz hale getirdi. Aralarında hamile kedilerin de olduğu söylenen hayvanların birçoğu, iğnede bulunan ilacın da etkisiyle yavrularıyla birlikte telef oldu. Yaşananları gören duyarlı vatandaşlar, olaya müdahale etmek isteseler de ekiplerle başa çıkamadı. 50 kedinin akıbeti ve nereye götürüldükleri ise hayavanseverler tarafından merak ediliyor.
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50 kedi uyuşturucu iğnelerle vuruldu
Gebze’de bir caminin avlusun verilecek yemek için, bölgedeki yaklaşık 50 kedinin belediye ekipleri tarafından uyuşturularak başka yere taşındığı iddia edildi. Taşıma sırasında aralarında hamile kedilerin de bulunduğu birçok hayvanın yavrularıyla birlikte telef olduğu konuşuluyor
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Bugün 10:14 TSİ - Asayiş
Muhabir Artun Umur Elmaser
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz