50 kedi uyuşturucu iğnelerle vuruldu

Gebze Mustafa Çoban Cami’inde meydana geldiği iddia edilen olay kan dondurdu. İddialara göre; caminin avlusunda verilecek yemek için bölgeye belediye ekipleri çağrıldı. Ekipler kısa cami etrafından bulunan yaklaşık 50 kediyi uyuşturucu iğne kullanarak etkisiz hale getirdi. Aralarında hamile kedilerin de olduğu söylenen hayvanların birçoğu, iğnede bulunan ilacın da etkisiyle yavrularıyla birlikte telef oldu. Yaşananları gören duyarlı vatandaşlar, olaya müdahale etmek isteseler de ekiplerle başa çıkamadı. 50 kedinin akıbeti ve nereye götürüldükleri ise hayavanseverler tarafından merak ediliyor.