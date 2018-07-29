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VIP çetesi çökertildi

Başkentte villaları soyarak büyük vurgun yapan VIP çetesinin soyacağı evleri Ankara’daki akrabaları aracılığıyla tespit ettiği öğrenildi. Çetenin Kocaeli’de de çok sayıda soygun için plan yaptığı ortaya çıktı.

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Sahte kimliklerle ellerini kollarını sallayarak İstanbul sokaklarında gezen, eğlence mekânlarında eğlenip tatil yapan VIP çetesini çökerten Ankara polisi, İstanbul'da yaşayan Emir B., ve VIP çetesinin üyelerinin hırsızlık dışında sayısızca yaralama olayına karıştığını da ortaya çıkardı.  Ankara'da villaları soyan çeteye hırsızlık yapacakları evleri akrabalarının tespit ettiği ortaya çıktı.

Akrabaların çıkar ilişkileri bozulunca çete içinde gruplaşmalar yaşadığı öğrenildi. Hırsızlık amaçlı yeniden örgütlenen sosyetik çete üyeleri ifadelerinde çok titiz çalıştıklarını hırsızlık ve yaralama olayları sonrasında araçları ıslak mendille temizlediklerini itiraf ettiler.  VIP hırsızlar, hırsızlık yapacakları bölgelere yakın yerlerden ev kiraladıklarını da itiraf etti. Polis takibine takılmamak için kiralanan evlerin de başkaları üzerine kayıtlı oldukları möğrenildi. Akrabaları aracılığıyla geldikleri Ankara'da menfaat çatışması yaşayan sosyetik hırsızların Kocaeli’de de hırsızlık girişimleri olduğu öğrenildi

Bugün 10:34 TSİ - Asayiş

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