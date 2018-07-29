DİKKAT! Yağmur geri geliyor...

Kocaeli, Türkiye genelinde olduğu gibi daha önceki senelerde benzeri pek görünmemiş bir yaz mevsimi yaşıyor. Kışı neredeyse kar yağışı olmadan kapatan Kocaeli, yaz aylarını ise sağanak yağmur ile geçiriyor. Gün içinde güneş açsa da sağanak yağmur, kimi zaman kuvvetli bastırıp, yarım saat içinde kenti sular altında bırakabiliyor. Kocaelililer, gün içinde değişen iklim nedeniyle kent içindeki plajlarda tatil planı yapmaya çekinir oldu.

Temmuz ayının büyük bir bölümü yağmurla geçti, bugün de gök gürültülü sağanak yağış tahmini var. Peki, yeni haftada hava nasıl olacak? Temmuz güneşle mi, yoksa yağmurla mı noktalanacak? Ağustos ayı yağmurla mı, güneşle mi başlayacak? Tüm bu soruların cevabı Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğünün 5 günlük hava tahmini raporu ve haftalık raporunda mevcut. İşte Meteoroloji’nin Kocaeli için hava durumu tahmini…



Kocaeli, bugün güne parçalı bulutlu ve güneşli bir hava ile başladı. Güneş, saat 12.00’ye kadar yüzünü gösterecek, saat 12.00-18.00 saatleri arasında ise gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Saat 18.00’den sonra ise hava tekrar açacak. Bugün sıcaklık en düşük 21, en yüksek 31 derece olacak.

30 Temmuz Pazartesi günü yani yarın yağmur kenti terk edecek, yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya bırakacak. Sıcaklık en düşük 20, en yüksek 33 derece seviyesinde seyredecek.

Temmuz ayının son günü yani 31 Temmuz Salı günü de hava parçalı bulutlu ve güneşli. En düşük sıcaklık 22, en yüksek sıcaklık 33 derece olarak hissedilecek.

Büyük bir bölümü yağmurla geçen temmuz ayını güneşle kapatacak olan Kocaeli, ağustos ayına gök gürültülü sağanak yağış

ile girecek.

1 Ağustos Çarşamba günü yağmur beklense de sıcaklık değişmeyecek.

2 Ağustos Perşembe günü de gök gürültülü sağanak yağış var, sıcaklık en düşük 22, en yüksek 32 derece olacak.

Orta vadeli tahmine bakıldığında ise 3 Ağustos Cuma günü için de yağmur tahmini yapılıyor.

Yağmurun 4 Ağustos itibari ile kenti terk edeceği görülüyor.