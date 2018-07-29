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Akaryakıt boşaltırken yakalandılar

Körfez'de bir işyerinde, tankerle getirilen akaryakıtı bidonlara boşaltan 2 şüpheli yakalandı.

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Yarımca Sanayi Sitesi'nde tamirhane olarak kullanılan bir iş yerinde tankerden bidonlara kaçak akaryakıt boşaltımı yapıldığı ihbarı üzerine polis baskın yaptı. Akaryakıtı boşaltırken yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken ele geçirelen akaryakıta, tankere ve kullanılan malzemelere de el konuldu.

Bugün 11:07 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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