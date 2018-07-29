Akaryakıt boşaltırken yakalandılar

Yarımca Sanayi Sitesi'nde tamirhane olarak kullanılan bir iş yerinde tankerden bidonlara kaçak akaryakıt boşaltımı yapıldığı ihbarı üzerine polis baskın yaptı. Akaryakıtı boşaltırken yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken ele geçirelen akaryakıta, tankere ve kullanılan malzemelere de el konuldu.