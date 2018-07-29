Yarımca Sanayi Sitesi'nde tamirhane olarak kullanılan bir iş yerinde tankerden bidonlara kaçak akaryakıt boşaltımı yapıldığı ihbarı üzerine polis baskın yaptı. Akaryakıtı boşaltırken yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken ele geçirelen akaryakıta, tankere ve kullanılan malzemelere de el konuldu.
Bugün 11:07 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:08 TSİ )
Akaryakıt boşaltırken yakalandılar
Körfez'de bir işyerinde, tankerle getirilen akaryakıtı bidonlara boşaltan 2 şüpheli yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz