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Bugün 11:14 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 13:04 TSİ )

Bu yiyecekler öldürüyor

Sağlıklı bir beslenme programında yer alması gerektiği konusunda hemfikir olduğumuz marul, yumurta, domates gibi besinler, Food and Drug Administration’ın yayımladığı en riskli yiyecekler arasında üst sıralarda yer buluyor.

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Sağlıklı bir beslenme programında yer alması gerektiği konusunda hemfikir olduğumuz marul, yumurta, domates gibi besinler, Food and Drug Administration’ın yayımladığı en riskli yiyecekler arasında üst sıralarda yer buluyor. US FDA, risk gurubundaki bu yiyeceklerin iyi temizlenmiş ve bakterileri etkisiz hale getirilmiş şekilde tüketilmesini öneriyor.

Yumurta: Yumurta, pek çok insanın temel besin maddelerinden biridir. Ancak, Health.Com’a göre, Salmonella salgınlarının büyük bir kısmı yumurta tüketimiyle ilişkili. Yumurtaların içinde üreyebilen bu zararlı bakteri, doğru tüketilmeyen yumurtalar aracılığıyla insanlara bulaşabiliyor. Bu yüzden yumurtaları iyi pişirmek ve buz dolabında muhafaza etmek gerekiyor. Çiğ yumurta içeren mamulleri tüketmemek de alınabilecek önlemlerden.

Yer Fıstığı: Besin alerjilerine bağlı ölümlerin başında yer fıstığa alerjisi olanlardan kaynaklanıyor. Time’ın haberine göre 1997 ile 2002 yılları arasında, çocuklarda, yer fıstığı alerjisinin görülme sıklığı iki katına çıktı.
Sosis: Amerika Çocuk Hastalıkları Akademisi’nin araştırmasına göre, sosisler, çocuklarda boğulma tehlikesi arz ediyor. 10 yaş altı çocuklarda görülen beslenmeye bağlı boğulmaların yüzde 20'si sosisler yüzünden meydana geliyor.
Mantar: Doğada yetişen mantar türlerinden bazıları, zehirlenmelere ve hatta ölüme yol açabiliyor. Kendi bahçenizde dahi bulabileceğiniz bazı mantarlar halüsinatif etki yaratırken, bazıları ölüme kadar giden çok daha ciddi zararlar teşkil edebiliyor. Güvenli olduğuna emin olmadığımız mantarları tüketmemek gerekiyor.
Ton Balığı: Dünya üzerinde en yaygın tüketilen balık türlerinden olan ton balığı da risk grubuna dahil. Özellikle beyaz renkli türleri fazla tüketildiğinde, içerdiği yüksek cıva nedeniyle hamile ve çocukların sinir sistemi gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.
İstiridye: Pahalı restoranların çok aranan lezzeti istiridyeler; doğru tüketilmediğinde pek çok hastalığa neden olabiliyor. İstiridyeler, okyanus tabanına yapışıp sudaki planktonları süzerek beslenirler. Eğer filtreledikleri su kirliyse, İstiridyenin kendisi de kirlenmiş olur. Yakalanıp servis edilme sürecinde de doğru adımların izlenmesine dikkat etmek gerekiyor. Örneğin az piş ya da çiğ tüketildiğinde ciddi rahatsızlıklara neden olabiliyor.
Kahve: Pek çoğumuzun günlük hayattaki olmazsa olmazlarından kahve, ancak pek çok risk taşıdığını söylemek gerek. Dişlerde sararma, uykusuz geceler ve vücudun su seviyesindeki azalmalar gibi önemsiz sayılabilecek bir takım etkilerin yanı sıra, sıcak kahvenin deriyle teması halinde meydana gelebilecek üçüncü derece yanıklar gibi bir takım ciddi etkiler de söz konusu.
Yeşil Sebzeler: Kıvırcık lahana, en popüler yeşilliklerden biri, ancak aynı zamanda FDA’nın listesinde ilk sırada yer alıyor. Yalnızca lahana değil; marul, ıspanak, roka gibi çiğ tükettiğimiz diğer yeşillikler de aynı listede en tehlikeli yiyeceklerin başını çekiyor. Gıdalara bağlı salgınlar ve hastalıklar söz konusu olunca, Koli Basili gibi bakteriler nedeniyle fatura en çok yeşilliklere kesiliyor. Bu yüzden, yeşillikleri tüketmeden önce mutlaka iyice yıkamak gerekiyor.

Bugün 11:14 TSİ - Sağlık

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