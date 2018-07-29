Şengöz: Kocaeli bizleri bağrına bastı

15 Ekim 2017 tarihinde Samet Şengöz başkanlığında 85 kişiye kurulan Genç İzmitliler Platformu basın mensuplarına bir araya gelerek süreci değerlendirdi. BELSA Plaza karşısı İstiklal Simit Kafe’de açık alanda gerçekleşen programa Başkan Şengöz ve yönetimi katıldı. Şengöz hem platform olarak yaptıklarını değindi hem de yeni süreçte çok güçlü teşkilatla yollarına devamı edeceklerinin mesajını verdi.

MUHTEŞEM MOZAİK OLUŞTURDUK

Başkan Samet Şengöz yaptığı konuşmada “15 Ekim 2017 tarihinde 85 kurucu arkadaşımızla bir araya gelerek Genç İzmitliler Platformu’nun kuruluşunu ilan ettik. Hiçbir ayrışma ve ötekileşmeye mahal vermeden kendini kentli hisseden çok farklı sosyal renklerden arkadaşımızla aynı hedef ve amaçlar uğrunda bir araya gelerek muhteşem bir mozaik oluşturduk. Yaptığımız genişletilmiş istişare toplantısı ile kentimizde faaliyet gösteren tüm siyasi parti temsilcilerini, sivil toplum kuruluşlarını, gönüllü teşekkülleri ve önemli isimleri bu toplantıda buluşturarak çok güzel bir başlangıç yaptık” dedi.

GÜZEL PROJELER YAPTIK

Konuşmalarına devam eden Şengöz, “Kurulduğumuz günden beri arkadaşlarımızın enerjisi ve inancı sayesinde çok güzel çok hayırlı projelere imza attık. Gençlik anlamında gerçekleştirdiğimiz birçok sosyal projemiz oldu. Kamu spotları çekerek kenti ve ülke gündemini ilgilendiren konulardaki hassasiyetimizi gösterdik. Engelli kardeşlerimiz hakkında güzel projelere imza attık. Kentimizdeki birçok yönetici ve siyasetçiye ziyaretler gerçekleştirerek kendimizi tanıttık, manevi destek aldık. Ve Kocaeli bizleri bağrına bastı” ifadelerinde bulundu.

1400 KOLİ ERZAK

Şengöz, “Kentimizde Platformumuz adına oluşan algı ve sahiplenme şu anda gerçekten gönüllerde yer ettiğimi gösteriyor. Her ay düzenli olarak tesit ettiğimiz ihtiyaç sahiplerine erzak yardımında bulunduk. Tamamen kendi imkanlarımız çerçevesinde elimizden geldiği kadar ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştık. Ramazan öncesi 1000 koli olarak hedeflediğimiz erzak 1400 koliye ulaştı. Ve elhamdülillah bunları gerçekten ihtiyaç sahibi olanlara muhtarlarımızla beraber ulaştırdık. Çocuklarımız geleceğimizdir dedik ve 23 Nisan’da bir okulumuzdaki çocukları alarak çok güzel bir gün geçirdik. Ve ardından kendilerine hediyelerimizi takdim ettik” şeklinde konuştu.

ARKADAŞLAR AŞKLA ÇALIŞTILAR

Konuşmalarına devam eden Şengöz, “Üyelerimizle beraber sürekli bir araya gelerek kente dair istişarelerde bulunduk. Bu gün burda tekrar görüyoruz ki daha dile getiremediğimiz birçok projemiz oldu. Bu kadar kısa zamana bu kadar çok şeyi ancak Genç İzmitliler Platformu sığdırabilirdi, öyle de oldu. Bu güne kadar Platformumuzda yer almış ve gönlünü ortaya koymuş tüm arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Her biri ciddi manada samimiyetle ve aşkla çalıştılar. Eminim ki bu günden sonra da aynı aşkla, aynı enerjiyle çalışmaya ve kentlilik bilinci ile bu şehre ve dahi ülkemize bir şeyler katmaya var güçleri ile mücadele edeceklerdir, hep beraber edeceğiz” dedi.

HER ŞEY GÜZEL OLACAK

Şengöz son olarak, “Bizler gönüllere girmeyi amaç edindik. Ve bu amaçla ekip olarak çok güzel şeylere imza attığımıza inanıyoruz. Yönetim kurulumuza yeni girmek isteyen arkadaşlarımız var. Yeni dönemde çok güçlü bir teşkilat ile yola devam edeceğiz. Her geçen gün biraz daha güçlenerek hizmet ediyoruz. Bizim derdimiz belli. Bizler bu şehre bir şeyler katmak için yola çıkmış genç insanlarız. Umuyorum ki güzel günler göreceğiz. Bir kez daha bu güne kadar bizimle beraber olan herkese teşekkürlerimi sunuyor, Genç İzmitliler Platformunun da önümüzdeki dönemi için her şeyin çok daha güzel olacağını beyan etmek istiyorum” diyerek sözlerine son verdi.

65 ADET KOLİ

Şengöz’ün ardından konuşan Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Erhan Uyanık, “Geri dönüşüm kampanyası kapsamına ev ve ya iş yerinde işe yaramayan eşyaları geri dönüşüme gönderiyoruz. Karşılığında 65 adet kumanya daha yaptık. Bu kumanyaları ihtiyaç sahiplerine ilettik. Bu kampanyayı ‘Paylaşmak Güzeldir’ ekibiyle birlikte yürütüyoruz. Bundan sonra ki süreçte kampanya çoğalarak devam edecektir” şeklinde konuştu.