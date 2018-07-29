Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:04 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:05 TSİ )

Günde 26 ton ambalaj atığı toplanıyor

İzmit Belediyesi tarafından günde ortalama 26 ton ambalaj atığı toplanıyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, her gün 10 araç ve 20 personel ile şehrin dört bir yanında ambalaj atığı toplandığını belirterek, "Ambalaj atığı demek ağaçların kesilmemesi, hammaddenin ziyan olmaması demektir. İzmit Belediyesi olarak 10 yılı aşkın zamandır başta okullar olmak üzere alış veriş merkezileri ve mahallelerden düzenli şekilde ambalaj atıkları toplanarak geri dönüşümü sağlanmaktadır. İç mekan olsun dış mekan olsun ambalaj atık toplama kutu ve konteynerlerinden ayda 800 tondan fazla kullanılmış kağıt toplanıyor. Bu da yüzlerce ağacı kesilmekten kurtarmak demektir" dediler.

Yetkililer, ev ve iş yerlerinde ambalaj atığı bulunanların 318 00 77 numaralı telefonu arayarak bunları aldırabileceklerini de söylediler.

Bugün 12:04 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Meteorolojiden Kocaeli için sel uyarısı! mask
Meteorolojiden Kocaeli için sel uyarısı!
Düğün salonunu da sel bastı! mask
Düğün salonunu da sel bastı!
Sinekler illallah ettirdi! mask
Sinekler illallah ettirdi!
Ceyhun Yalçın'ın acı günü! mask
Ceyhun Yalçın'ın acı günü!
Kent Meydanı da selden nasibini aldı mask
Kent Meydanı da selden nasibini aldı
Ev ve iş yerleri sele teslim! mask
Ev ve iş yerleri sele teslim!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Gökçe’den HSK atamalarına tepki! mask
Gökçe’den HSK atamalarına tepki!
İzmit'i sel bastı! mask
İzmit'i sel bastı!
Kocaeli'nin yarım asırlık şirketi iflas etti! mask
Kocaeli'nin yarım asırlık şirketi iflas etti!
Mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı mask
Mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı
En mutlu şehirler belli oldu... mask
En mutlu şehirler belli oldu...
Bira almaya gitmedi diye sırtından bıçaklandı! mask
Bira almaya gitmedi diye sırtından bıçaklandı!

GALERİ

Esnaf selden derin yara aldı mask
Esnaf selden derin yara aldı
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL