Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:22 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:23 TSİ )

Deprem Müzesi kadınları ağlattı

İzmit Belediyesi tarafından Cephanelikte yaptırılan 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi, ziyarete gelen kadınları duygulandırdı.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Deprem gerçeğini unutmamak ve bu bilinçle yaşamayı öğretmek amacıyla yaptırılan 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı ve yönetimini ağırladı. Depremin her anının yaşatıldığı merkezi gezen kadınlar, zaman zaman gözyaşlarına engel olamadı. Gelecek nesillere depremi ve deprem sırasında yapılacakları öğretmek ve gelecekte depremlerde can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla yaklaşık 10 milyon lira harcanarak yaptırılan ve Türkiye’de tek olan merkezin büyük şans olduğunu belirten Başkan Yazıcı, "Müze, 17 Ağustos’ta yaşadığımız açıları bir kez daha hatırlattı. Hepimiz o geceye bir kez daha gittik. Ölen ve yaralana vatandaşlarımızı bir kez daha andık. Çok duygulandık ama derslerde çıkardık. Depremin değil, tedbirsizliğin can aldığını bir kez daha hatırlamış olduk” dedi.

Merkezin özellikle gençler için büyük bir şans olduğunu da belirten Yazıcı, “Bizler depremi yaşayan ve bu gerçeği bilen bir nesiliz. Özellikle bu gerçekle tanışmayan, depremi ve yaşatacaklarını bilmeyen çocuklarımız için çok faydalı bir merkez. Her an deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmamız gerektiğini bize hatırlatan ve deprem bilinciyle büyüyen gençler yetişmesini sağlayan Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Bugün 12:22 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Meteorolojiden Kocaeli için sel uyarısı! mask
Meteorolojiden Kocaeli için sel uyarısı!
Düğün salonunu da sel bastı! mask
Düğün salonunu da sel bastı!
Sinekler illallah ettirdi! mask
Sinekler illallah ettirdi!
Ceyhun Yalçın'ın acı günü! mask
Ceyhun Yalçın'ın acı günü!
Kent Meydanı da selden nasibini aldı mask
Kent Meydanı da selden nasibini aldı
Ev ve iş yerleri sele teslim! mask
Ev ve iş yerleri sele teslim!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Gökçe’den HSK atamalarına tepki! mask
Gökçe’den HSK atamalarına tepki!
İzmit'i sel bastı! mask
İzmit'i sel bastı!
Kocaeli'nin yarım asırlık şirketi iflas etti! mask
Kocaeli'nin yarım asırlık şirketi iflas etti!
Mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı mask
Mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı
En mutlu şehirler belli oldu... mask
En mutlu şehirler belli oldu...
Bira almaya gitmedi diye sırtından bıçaklandı! mask
Bira almaya gitmedi diye sırtından bıçaklandı!

GALERİ

Esnaf selden derin yara aldı mask
Esnaf selden derin yara aldı
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL