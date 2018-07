Deprem Müzesi kadınları ağlattı

Deprem gerçeğini unutmamak ve bu bilinçle yaşamayı öğretmek amacıyla yaptırılan 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı ve yönetimini ağırladı. Depremin her anının yaşatıldığı merkezi gezen kadınlar, zaman zaman gözyaşlarına engel olamadı. Gelecek nesillere depremi ve deprem sırasında yapılacakları öğretmek ve gelecekte depremlerde can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla yaklaşık 10 milyon lira harcanarak yaptırılan ve Türkiye’de tek olan merkezin büyük şans olduğunu belirten Başkan Yazıcı, "Müze, 17 Ağustos’ta yaşadığımız açıları bir kez daha hatırlattı. Hepimiz o geceye bir kez daha gittik. Ölen ve yaralana vatandaşlarımızı bir kez daha andık. Çok duygulandık ama derslerde çıkardık. Depremin değil, tedbirsizliğin can aldığını bir kez daha hatırlamış olduk” dedi.

Merkezin özellikle gençler için büyük bir şans olduğunu da belirten Yazıcı, “Bizler depremi yaşayan ve bu gerçeği bilen bir nesiliz. Özellikle bu gerçekle tanışmayan, depremi ve yaşatacaklarını bilmeyen çocuklarımız için çok faydalı bir merkez. Her an deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmamız gerektiğini bize hatırlatan ve deprem bilinciyle büyüyen gençler yetişmesini sağlayan Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.