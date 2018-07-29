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Bugün 12:24 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:25 TSİ )

Özkan: Kandıra yolunun takipçisi olacağız

İzmit Kandıra Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde (İZKANDER) başkan değişti. 24 Haziran seçimleri öncesi girdiği siyasi tartışmalar sebebiyle büyük tepki çeken Hüseyin Öz istifa etmişti. Hüseyin Öz’den boşalan İZKANDER Başkanlığına Ömer Özkan getirilmişti. Yeni yönetim kurulu başa geldikten sonra basın mensuplarıyla ilk kez bir araya gelerek derneğin yeni dönem faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

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İzmit Kandıra Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde (İZKANDER) Hüseyin Öz’ün yerine başkanlık koltuğuna Ömer Özkan getirilmişti. Özellikle 24 Haziran seçimlerinde AKP listesinde hiçbir Kandıralı adaya yer verilmemesi sonrası başlayan tartışmalarda, İZKANDER Başkanı Hüseyin Öz’ün tavrı oldukça eleştirilmişti. Derneği adeta AKP’nin arka bahçesi gibi kullanıp tamamen siyasi bir araç haline getirdiği yönünde eleştirilere maruz kalan Öz, gelen tepkiler sonrası istifa etmek zoruna kalmıştı. Hüseyin Öz yerine başkan olan Ömer Özkan, Çayırköy’de bulunan Çadır Kandıra Sofrası’nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.  

Balık veren değil, balık tutmasını öğreten bir dernek olacağız

Programda açıklama yapan yeni Başkan Ömer Özkan, “Okullar açıldığında lise seviyesindeki okullarımızda ‘Hayalimdeki Kandıra’ isimli kompozisyon ve resim yarışması düzenleyeceğiz. Komisyonda Kenan Seyrek, Hayri Çelik, Erkan Togay, ve Fevzi Eryılmaz olacak. STK’larla bağlarımızı güçlendirmek adına dostluk turnuvası düzenleyeceğiz. ‘Balık veren değil, balık tutmasını öğreten’ bir dernek olacağız. Bu yüzden de KOMEK, İŞKUR ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kurslar düzenleyeceğiz. Kentimizin gözbebeği Kocaelispor’umuz için neler yapabileceğimizi yönetimle bir araya gelerek konuşacağız” dedi.

Kandıra yolunun yakından takipçisi olacağız

Özkan, “Güzele güzel diyeceğiz, yanlışa yanlış. Yıpratmak adına değil onarmak için eleştiri yapacağız. Bu anlamda Şehir Hastanelerini ziyaret edeceğiz. Katkısı olanlara teşekkürlerimizi sunacağız. Trajikomik hale gelen Kandıra Yolu’nun ise yakından takipçisi olacağız. Köyden kente göçü terse çevirerek, istihdamı arttırıcı ve köylünün yaşam şartlarını iyileştirici, projeler üreten, kamuoyuyla iletişim halinde olan bir dernek olacağız” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından derneğin eski başkanlarına yönetim tarafından plaket verildi. 

BAŞKAN ÖMER ÖZKAN’IN YÖNETİMİ

Başkan Yardımcısı: Erkan Togay

Yönetim Kurulu Sekreteri: Akın Ergül

Yönetim Kurulu Saymanı: Altınay Uçar

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Fevzi Eryılmaz, Musa Adıyaman, Erhan Başaran

İSTİŞARE KURULU

Kenan Seyrek, Hayri Çelik, Levent Yağız, İbrahim Gülsever, Bülent Afacan, Ayhan Korkmaz, Mehmet Uçar, Kerim Aydoğdu, Nazmi Açıkgöz, Şaban Karakuzu, Muhammet Ertük, Fatih Günen, Cihat Önen, Erim Aydoğdu, Cihan Yıldız, Burhan Özden, Recep Arı, Ahmet Balık, Ersin Kardeş, Erdem Gürbüz, Bayram Küçükarıcı, Erol Sert, Kadir Aykan, Mustafa Çelebi, Rasim Candan, Ayhan Sevim, Hüseyin Girgün

Bugün 12:24 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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