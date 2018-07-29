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AKP'nin bürokratlarında büyük panik

AKP’nin 17 yıllık iktidarında bakanlık ve kurumlara yerleştirdiği bürokrat, müşavir ve danışmanlar yeni sistemle birlikte açıkta kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

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Yeni sistemin uygulanmaya başlamasıyla birlikte çıkan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle bazı bakanlıkların ve kurumların kapatılması, üst düzey bürokratların Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atanması ve Cumhurbaşkanı’nın görev süresiyle sınırlı olması, bakanlıklarda müşavir ve danışman kadrosundaki kişilerin ‘araştırmacı’ yapılarak havuza atılmaları, seçimden sonra ‘her şey güzel olacak’ havasında olan AKP kadrolarında ‘şok’ etkisi yarattı. Büyük bir panik ve karmaşa yaşanırken, kulislerde yaşanan sıkıntılarla ilgili şu değerlendirmeler yapılıyor:

8 bine yakın Bürokrat panikte

Yeni sistemle birlikte çıkarılan ilk Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle müsteşarlıklar ve müsteşar yardımcılıkları kaldırıldı. Genel müdürden başlayarak üst düzey bürokrasinin görev süresi de Cumhurbaşkanı’nın süresiyle sınırlı tutulurken, özel sektörden de atama yapılabilmesinin önü açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bakan yardımcılıklarına ilk yaptığı atamalarda eski müsteşar yardımcılarındanatama yaptığı gibi eski milletvekillerinden de atama yoluna gitti. bakan yardımcılıklarınaatama bekleyen çok sayıda eski milletvekili de bulunuyor. Erdoğan’ın özel sektörden bazı isimleri de bürokrasiye ataması bekleniyor. Bu durumda çok sayıda bürokratın açıkta kalması gibi durum gündeme gelecek. Müsteşar ve müsteşar yardımcıları, bakanyardımcılıklarına atanmak; genel müdürler mevcut görevlerini sürdürebilmek için eski bakanlar ve milletvekillerinin kapısını aşındırıyor.

Müşavirlerin ‘havuz’ problemi

Başbakanlık’ın da kaldırılmasıyla bakanlıklarla birlikte geniş bir müşavir kadrosu oluştu. Başbakanlık’taki müşavirlerin büyük bölümü Meclis kadrolarına geçirilirken, diğerleri bakanlıktakilerle birlikte ‘araştırmacı’ yapılarak havuza aktarıldı. Araştırmacı yapılan müşavir ve danışmanların özlük haklarında ise neredeyse yarı yarıya düşüş olacağı belirtiliyor. Maaşlarının düşmesini istemeyen müşavirler, özlük haklarını koruyabilecekleri kurumlara geçiş yapabilmek için torpil bulmaya çalışıyor. Müşavirlerin yeni görevlendirilecekleri kurumların 8 Ağustos’a kadar açıklanması bekleniyor. Kapatılan bakanlıklar ve Başbakanlık personelinin hangi kurumlarda görevlendirileceği de henüz netleşmedi. Bu nedenle memurların endişeli bekleyişi sürüyor.

Vekiller şaşkın

Yeni sisteme henüz alışamayan AKP’li milletvekilleri de şaşkınlık yaşıyor. Yasa çalışmaları sırasında ya da nöbetçi olduğu için bakanları Meclis’te görmeye alışık olan, seçmenden gelen talepleri kolaylıkla bakanlara iletebiliyordu. Bakanlar şimdi komisyon çalışmaları sırasında Meclis’e gelmiyor. Bugüne kadar da yemin töreni ve AKP grup toplantısı dışında yalnızca OHAL’i kalıcı hale getiren yasa önerisinin Adalet Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Meclis’e geldi. AKP’li vekiller, yeni sistemle birlikte bakanlara ulaşmakta güçlük çekiyor. Birçok bürokratın da dışarıdan atanması durumunda milletvekillerinin işi daha da zorlaşmış olacak.

‘Kendimiz getirdik, mağdur olduk’

16 Nisan referandumu ve 24 Haziran seçim sürecinde ‘her şey daha güzel olacak’ diyerek hararetle savunan AKP kadrolarında şimdi “Kendi hazırladığımız ve getirdiğimiz sistemin mağduru olduk” değerlendirmesi yapılıyor. Eski görevine getirilmeyen bir AKP’li milletvekilinin “Devrim önce kendi çocuklarını yermiş” esprisi de AKP kadrolarındaki ruh halini gözler önüne seriyor.

Bakanlarda sistem kırgınlığı

Yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan , Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül dışındaki bakanları dışarıdan atadı. Kabineye giremeyen bakanların çoğunluğunun hayal kırıklığı yaşadığı ve belli etmese de kırgın oldukları belirtiliyor. Bazı eski bakanlar komisyon başkanlıklarına kaydırıldı. Komisyon başkanlığı önerilen bazı bakanların ise kırgın oldukları için kabul etmedikleri konuşuluyor.

Bugün 12:26 TSİ - Siyaset

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