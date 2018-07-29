Karaosmanoğlu, “GTÜ, kentimizin gururudur”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörlüğüne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’ı ziyaret etti. Yeni görevinde başarılar dileyen ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin Türkiye’de çok önemli bir konumda olduğunu ifade eden Karaosmanoğlu, “Ülkemizin teknoloji başta olmak üzere birçok alanda hizmet eden ve genç beyinleri yetiştiren GTÜ, şehrimizin gururudur. Hayatın içinde olarak iş dünyasının beklentilerine cevap veren üniversitemiz, inanıyorum ki kendi alanında Türkiye’nin bir numarası olacaktır” dedi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’inde eşlik ettiği ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Karaosmanoğlu, "İnovatif olmak için ileriyi gören, gözlemci, duyarlı, öğrenmeye açık, meraklı, çözüm odaklı, cesur ve araştırmayı seven bir ruha sahip olan gençlerimize her türlü imkanı sağlamak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Girişimcilik ruhunun gençlerimizde var olması, gelişmesi farklı bir bakış açısıyla dünyaya hakim olacak adımları atmasında üniversitelerimize büyük görev düşüyor. Gebze Teknik Üniversitesi, fikirlerin ve sonuçların değerlendirilmesi ile yeni getiriler elde edilmesi adına gençlerimiz için büyük bir imkan barındırıyor” diye konuştu.

Türkiye’nin 2023 hedefleri kapsamında sürdürülebilir kalkınma noktasında özellikle teknolojik girişimciliğin teşvik edilmesi adına nitelikli ve yaygınlaştırılabilir bir örnek model ortaya koyduğunu da dile getiren Karaosmanoğlu, “Bizler de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de gençlerimizin yanındayız, yarın da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kıymetli gençlerimizin eğitimlerinde ve sosyal yaşamlarında ihtiyaçlarına ulaşmada yardımcı olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki gençlerimiz, yarının müreffeh ve güçlü Türkiye’sinin dinamik gücünü oluşturuyor. Bu dinamik gücü harekete geçirmek de bizim ve gençlerimizin elindedir. Gençlerimizden en iyisi olmak ve üreten bir toplum olabilmemiz için inovatif fikirler geliştirmelerini istiyoruz. Şunu ifade etmek isterim ki gençler güzel ve donanımlı yetişirse 2023, 2053 ve 2071 güçlü Türkiye’nindir” şeklinde konuştu.

Gençlerin farklı kültürleri tanıyıp, farklı bakış açılarını geliştirmelerinin önemine de değinen Karaosmanoğlu, “Ülkemizin gönül coğrafyasının büyüklüğü ve köklü tarihinin yüklediği misyon, gençlerin daha rahat görebilmesi adına Yurt dışı Kültür Gezileri organize edilmesi noktasında merkezi hükumetimiz çalışmalarını yapıyor. Özellikle dezavantajlı gençleri içerecek şekilde hareketlilik programları genişletilip çeşitlendirilecek. Mevlana ve Farabi programlarının ardından, Yükseköğretim Kurulu bünyesinde İbn-i Haldun Küresel Öğrenci Değişim programı hayata geçirilecek. Tüm ülkelerden öğrencilerin belirli dönemde Türkiye’de eğitim alması ve ülkenin dünya genelinde tanınması sağlanacak.Genç girişimcilik daha da güçlendirilerek ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Gençlerin kendi ayakları üzerinde durmalarını kolaylaştırma adına, girişimcilik ruhuna sahip gençlere sağlanan maddi yardımların başvuru prosedürleri azaltılacak” ifadelerini kullandı.

Finansman, teknoloji, işletme ve pazarlama gibi konularda programlarla genç girişimciliği teşvik edilecek olmasının da önemli olduğunu söyleyen Karaosmanoğlu, “Genç işsizlik oranı kalıcı bir şekilde düşürülecek, gençlere nitelikli istihdam imkanları oluşturulacak olmasını bu dönem çok değerli buluyorum. Gençler için kariyer merkezleri kurularak gençlerin ortaöğretimden yükseköğretime geçişte eğitim ve kariyer planlamasına yardımcı olunacak. Devlet kadrolarında görev almak isteyen gençlere, ’Genç Yönetici Yetiştirme’ programlarıyla işi mutfağında öğrenmeleri için eğitim alabilecek. İlgili kurumlar bünyesinde lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenci ve mezunlarını kapsayacak ’Mesleki Gençlik Veri Tabanı’ kurulacak. Veri tabanının hem kamu hem de kurulacak ortak özel sektör personel bilgi sistemi alt yapısıyla bağlantılı olması sağlanacak" diyerek sözlerini tamamladı.