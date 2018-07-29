Hürriyet Kocaeli’ye hızlı döndü

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet TBMM’nin 1 Ekim’e kadar tatil olmasının ardından soluğu yeniden Kocaeli’de aldı. Seçim zamanı olduğu kadar, rutin zamanını da vatandaşların arasında geçiren Milletvekili Hürriyet, Kocaelililere büyük önem veriyor. Ankara’dan gelir gelmez ayağının tozuyla sokağa inen Hürriyet, İzmit, Gölcük ve Körfez ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İZMİT, KÖRFEZ VE GÖLCÜK’TE ZİYARETLER

TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli’deki programlarına ilk olarak Gölcük ilçesinde başladı. Gölcük ilçe Başkanı İsmet İşeri ile birlikte ilk olarak yeni görevine atanan Gölcük ilçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından geçtiğimiz haftalarda vefat eden down sendromlu Hüseyin Yıldırım’ın ailesine taziyelerini sunan Milletvekili Hürriyet, daha sonra Körfez ilçesine geçti. Burada ilçe Başkanı Cavit Dağdeviren ve ilçe Gençlik Kolları Başkanı Tolga Papakçı ile birlikte Körfez Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Sarıışık’ı ve askere gidecek olan ilçe Gençlik Kolları yöneticisi Erdi Demirci’yi ziyaret etti.

HALKIMIZIN DAHA ÇOK YANINDA OLACAĞIM

Yoğun ziyaret programının ardından İzmit’e dönen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, ikamet ettiği Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki büyüklerini unutmadı. CHP Mehmet Ali Paşa Mahallesi Komitesi üyesi İsmail Korkut'un annesine geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Hürriyet, daha sonra mahalle büyüklerinden Elez Yılmaz’ın babası ve aile büyükleri Nefise ve Ethem Yılmaz’ı unutmadı. Hürriyet daha sonra geçtiğimiz günlerde vefat eden Rasim Balkaya’nın ailesine de taziyelerini sundu. Ziyaretleri hakkında konuşan Milletvekili Hürriyet, “Meclis kapanmadan önce de sık sık Kocaeli’de halkımızın yanında olmaya çalışıyordum. Şimdi meclis 1 Ekim’e kadar kapalı ve bu ziyaretlerimizi daha da sıklaştırarak halkımıza daha çok dokunmaya, mutlu olduğu kadar, acılı günlerinde de yanlarında olmaya devam edeceğim. Bu benim sadece milletvekilliği değil, insanlık olarak da görevim” açıklamasında bulundu.