İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timlerince 28 Temmuz Cumartesi günü gündüz ve gece devam eden uygulamalar kapsamında hal ve hareketlerinden şüphelenilerek kontrol edilen E.K ve B.G. isimli şahısların yapılan üst aramalarında değişik miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Durumundan şüphelenilen M.B. isimli şahıstan kurusıkı tabanca ve yine üst araması yapılan G.Ö. isimli başka bir şahısta ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timlerince düzenlenen uygulamalarda 2 kişinin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirilirken diğer 2 kişinin üst aramalarında ise kurusıkı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz