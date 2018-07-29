Ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timlerince 28 Temmuz Cumartesi günü gündüz ve gece devam eden uygulamalar kapsamında hal ve hareketlerinden şüphelenilerek kontrol edilen E.K ve B.G. isimli şahısların yapılan üst aramalarında değişik miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Durumundan şüphelenilen M.B. isimli şahıstan kurusıkı tabanca ve yine üst araması yapılan G.Ö. isimli başka bir şahısta ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.