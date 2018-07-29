Eşi ölünce bunalıma girip kendini astı

Olay, Tatlıkuyu Mahallesi 1340 Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binada çocukları ve torunlarıyla birlikte oturan Habil R., yaklaşık 4 ay önce eşini kaybedince iddiaya göre bunalıma girdi. Çocuklarına artık kendisinin de yaşamak istemediğini sık sık dile getirdiği öğrenilen Habil R. çatı katında kendini asarak yaşamına son verdi.
Babalarına kahvaltı hazırlamak için üst kata çıkan çocukları, Habil R.'yi evde bulamadı. Çatı katına çıkan çocukları, babalarını çatı boşluğuna iple asılı gördü. Çocukları, hemen ipi keserek 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Habil R.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Habil R.'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz