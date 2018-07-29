İzmit Belediyesi’nden gençlere ücretsiz tatil

Birçok projeye öncülük yapan İzmit Belediyesi, Kandıra Sarısu’da elinde bulundurduğu kamp ile yine bir ilke daha imza atıyor. 12-18 yaş arasındaki gençler, yol ve yemek parası vermeden ücretsiz tatil yapmanın keyfini çıkarıyor.

72 ÖĞRENCİ KATILABİLİYOR

Gençlerin sezon boyunca yararlandıkları Karadeniz sahilindeki Sarısu’daki kampta aynı anda 72 kişi kalabiliyor. Sosyal ve sportif faaliyetlerin oldukça zengin olduğu kampta hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki grup halinde kalan gençler, “İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a ne kadar teşekkür etsek azdır. Kamp sayesinde yaz tatilimizi bedavaya getiriyoruz. Üç öğün yemeğin de ücretsiz olduğu kamp sayesinde hem tatilimizi yapıyor hem de yeni arkadaşlıklar ediniyoruz” dedi.