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Meryem Özdemir'e veda partisi

Uzun zamandır Körfez Devlet Hastanesi'nde Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi olarak çalışan Meryem Özdemir’in önceki günlerde tayini başka bir şehre çıktı.

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Hemşeri arkadaşları da Özdemir için veda partisi düzenledi. Hastane yönetiminin eksiksiz katılım gösterdiği program için özel pasta sipariş edildi. Arkadaşlarının yapmış olduğu sürprizden etkilenen Meryem Özdemir, yer yer duygusal anlar yaşadı. Kendisi için hazırlanan pastayı hastane yönetimi ve arkadaşlarıyla birlikte kesen Özdemir için arkadaşları, 'Güle güle git' dediler. Herkesten helallik isteyen Özdemir ise, hastane de kazanmış olduğu dostlarını asla unutmayacağını belirtti.

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